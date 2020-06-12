Postimees приглашает принять участие в благотворительном велопробеге и помочь Продуктовому банку

Эстония начинает восстанавливаться после ситуации с коронавирусом, но в нашей стране есть много семей, которые остались без дохода и нуждаются в помощи Продуктового банка. Его представители говорят, что нуждающихся очень много, и поэтому участие людей, способных помочь, крайне важно. Postimees поставил себе целью помочь оказавшимся в сложном положении семьям посредством Продуктового банка. Весной был организован благотворительный виртуальный забег Postimees, а теперь мероприятие пройдет в формате велопробега.

«Все благотворительные мероприятия – это огромная поддержка для Продуктового банка. С одной стороны, участники поддерживают сам банк, а мы уже можем помочь нуждающимся. В другой стороны, благодаря этой акции и вниманию медиа мы напоминаем даже тем, кто не участвует непосредственно в велопробеге, что Продуктовый банк существует, что вы можете обратиться к нам за помощью либо сами сделать пожертвование, если у вас есть такая возможность. Я уверена, что это хороший посыл и для нуждающихся, когда они видят, что у других людей есть идеи и желание помогать. Это демонстрирует солидарность и доброжелательность», - говорит руководитель проектов и отдела коммуникации Продуктового банка Лийна Пеяске.

Благотворительный велопробег пройдет виртуально и даст всем участникам мотивацию быть активными, при этом соблюдая все действующие ограничения и требования. Вы можете сделать пожертвование в 5, 10, 25 либо 50 евро. Зарегистрированная дистанция не зависит от пожертвования. Зафиксировать преодоленное расстояние можно с помощью смартфона, спортивных часов или другого доступного вам гаджета. Участник должен отправить организаторам фото, подтверждающее прохождение дистанции, по электронной почте.

Все участники получат дипломы и подписку на дигитальный пакет Postimees на 1 месяц. Также компания Mamma разыграет среди всех финишировавших 10 подарочных комплектов, состоящих из полезных продуктов и спортивных и банных полотенец.