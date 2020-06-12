Психолог о стрельбе в Лихула: описание деталей в СМИ заставляет переживать случившееся снова и снова

Начиная с воскресенья, когда инцидент произошел, «Помощь жертвам» вместе с полицией занимаются консультированием потерпевших, и работники есть во всех учреждениях полиции по всей Эстонии: «Наша задача – найти как можно больше людей, на которых это событие оказало влияние. Крайне важно предложить помощь в первые часы или в течение первых двух дней, поскольку находящиеся в состоянии шока люди могут забывать есть и спать». Чем раньше специалисты доберутся до потерпевших, тем меньше, по его словам, возможность того, что сформируется долгосрочная травма.

«Мы работали с семьями многих потерпевших, и этим людям психологическая помощь помогла», - добавил руководитель службы. По его словам, затронутыми себя могут чувствовать не только родственники, но также старые коллеги или знакомые. События могли также коснуться и тех, кто теперь боится за безопасность, но личной связи с теми людьми у них не было.

По словам Салла, стрельба в Лихула – это очень новое происшествие, при отражении которого СМИ могли бы исходить из четких фактов, а также избегать излишних деталей и спекуляций, которые могут причинить боль потерпевшим: «Когда описывают повреждения людей, или как все это точно происходило. У меня не хватит фантазии предположить, к чему это может привести».

Руководитель «Помощи жертвам» признал, что в ближайшее время информации станет еще больше, и интерес людей только растет: «У этого события были свидетели, есть люди, которые кому-то что-то говорили и где-то что-то слышали, это порождает множество предположений. Эти предположения и мнения, влияют на всех. Сегодня их еще, к счастью, было не так много, но была ситуация, когда в Eesti Päevaleht написали, что были дополнительные выстрелы. Это действительно та информация, которую должен знать каждый читатель?»

Салла добавил, что детальные описания в СМИ в качестве профилактики, ни к чему хорошему не приведут: «Поскольку эти детали могут оказаться и ошибочными, да, это может послужить призывом к осторожности, но они заставляют вновь и вновь переживать случившееся тех, кого это коснулось. И это не только родственники и знакомые, но и те, кто пережил подобное раньше, или те, кто боится оказаться в подобной ситуации».

«С другой стороны, там, где показаны эмоции общества, есть и много позитивного. Я не хочу сказать, что на эту тему вообще не нужно говорить, просто тех способов, как об этом говорить, намного больше», - отметил Салла.

Он провел параллель с пандемией коронавируса, большое внимание к которой повлияло на маленькие группы людей: «Тут только недавно был пример с коронавирусом, когда работников больниц уважали и они жили нормальной жизнью, просто по работе сталкивались в возможными больными. А были и такие примеры, где такие люди становились участниками плохого обращения».