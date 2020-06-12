Для кого и как Евросоюз откроет свои границы с 1 июля

Из-за пандемии COVID-19 Еврокомиссия предложила продлить запрет на въезд в ЕС для граждан из третьих стран до 30 июня, а с 1 июля начать открывать внешние границы, но не со всеми странами. Свои рекомендации на этот счет Еврокомиссия представила в четверг, 11 июня.

Вначале Шенген, затем внешние границы ЕС

По замыслу Еврокомиссии, с 15 июня должны снять все ограничения на путешествия внутри Шенгенской зоны. "Вслед за отменой контроля на внутренних границах ЕС, мы предлагаем четкий и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в ЕС, начиная с 1 июля", - заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Йоханссон, представляя рекомендации Еврокомиссии.

Впрочем, из-за того, что во многих странах за пределами ЕС ситуация с COVID-19 существенно хуже, Евросоюз будет открывать свои внешние границы постепенно. "На данном этапе общее снятие ограничений на необязательные поездки в зону ЕС+ невозможно", - отмечается в рекомендациях Еврокомиссии. Так называемая "зона ЕС+" включает в себя 26 стран Евросоюза, входящих в Шенгенскую зону, а также четыре ассоциированных с Шенгеном государства: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Для каких стран ЕС откроет границы?

1 июля планируют открыть въезд в Шенгенскую зону для ограниченного числа стран. Их список хотят создать до 30 июня. Ильва Йоханссон уточнила, что первые консультации Еврокомиссия проведет с государствами ЕС уже 11 июня.

Пока же Еврокомиссия рекомендовала внести в список шесть стран Западных Балкан: Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Сербию, ведь эпидемиологическая ситуация в них схожая или даже лучше, чем в ЕС. Другие страны, в том числе Россия, ни в рекомендациях, ни во время пресс-конференции Йоханссон не упоминались.

Сейчас в ЕС работают над созданием сайта, на котором можно будет смотреть, какие страны внесли в список. В Брюсселе подчеркивают, что он должен быть единым для всех стран Шенгенской зоны. Впрочем, еврокомиссар не смогла уточнить дату, когда заработает сайт.

Критерии для снятия запрета на въезд в ЕС

В Брюсселе предложили три группы критериев, по которым следует создавать список стран, чьи граждане смогут снова путешествовать по территории ЕС. "Ограничения на путешествия следует снимать вначале для третьих стран со схожей или лучшей эпидемиологической ситуацией, по сравнению со средним значением в зоне ЕС+", - говорится в рекомендациях. А именно, будут смотреть на количество инфицированных на 100 тысяч населения страны, на тенденцию новых случаев заболевания COVID-19 и на общую готовность государства противостоять пандемии коронавируса. Вносить в список будут лишь страны, предоставляющие надежную информацию обо всех этих аспектах.