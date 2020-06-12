Ракетные комплексы Балтфлота РФ условно уничтожили корабли противника на фоне маневров НАТО Baltops

"Военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы уничтожили отряд боевых кораблей условного противника в акватории Балтийского моря", - заявил Мартов.

По его словам, военнослужащие совершили марш на боевой технике в районы огневых позиций, где развернули БРК "Бастион" и произвели электронные пуски ракет по отряду кораблей условного противника.

"Роль условного неприятеля выполнила группа кораблей Балтийского флота, экипажам которых была поставлена задача нарушить морские коммуникации и нанести ракетный удар по кораблям группировки флота", - сказал Мартов.

Он отметил, что учение проводится на фоне проходящих в Балтийском море манёвров Военно-морских сил (ВМС) Североатлантического альянса Baltops-2020, в которых задействовано около 30 военных кораблей, 30 самолётов и вертолётов, а также около трех тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО.

8 июня в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские военные отслеживают учения НАТО Baltops в Балтийском море.

"Силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учения ВМС США и Европейских стран "Балтопс-2020", проводимого с 7 по 19 июня в акватории южной и центральной частей Балтийского моря", - говорилось в сообщении центра, которое поступило в "Интерфакс".