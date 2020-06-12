Фото: здесь появится новая таллиннская гимназия

По словам архитектора Riigi Kinnisvara Калле Комиссарова, новая государственная гимназия должна быть в первую очередь местом, где будет хорошо ученикам. «Учебный корпус школы должен базироваться, прежде всего, на потребностях детей. Это должно быть совершенно новое, уютное и современное учебное школьное здание в центре города. Появление здания Государственной гимназии рядом с Национальной библиотекой на улице Эндла, 13 повышает важность и значимость квартала Национальной библиотеки, района Тынисмяги и центра города в целом, что поддерживает имидж высококачественной среды для жизни, работы и учебы, что в конечном итоге будет выгодно всем», - добавил Комиссаров.

На этом месте вырастет здание Таллиннской государственной Тынисмяэской гимназии. ФОТО: Riigi Kinnisvara.

Здание Тынисмяэской государственной гимназии рассчитано на 900 учеников, 80 учителей и других сотрудников. Предполагаемая закрытая нетто-площадь планируемого учебного здания составляет около 7075 м². Крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе проектов - 14.08.2020 в 15.00. Призовой фонд конкурса составляет 36 000 евро.