Фото: здесь появится новая таллиннская гимназия

По заказу Министерства образования и науки и в сотрудничестве с Эстонским союзом архитекторов Riigi Kinnisvara объявила архитектурный конкурс для создания здания новой Тынисмяэской государственной гимназии, которая начнет работу в сентябре 2023 года. Здание будет располагаться на земельном участке по адресам Эндла, 13, Лыкке 5 и 3ф в центре Таллинна.
По словам архитектора Riigi Kinnisvara Калле Комиссарова, новая государственная гимназия должна быть в первую очередь местом, где будет хорошо ученикам. «Учебный корпус школы должен базироваться, прежде всего, на потребностях детей. Это должно быть совершенно новое, уютное и современное учебное школьное здание в центре города. Появление здания Государственной гимназии рядом с Национальной библиотекой на улице Эндла, 13 повышает важность и значимость квартала Национальной библиотеки, района Тынисмяги и центра города в целом, что поддерживает имидж высококачественной среды для жизни, работы и учебы, что в конечном итоге будет выгодно всем», - добавил Комиссаров.
Здание Тынисмяэской государственной гимназии рассчитано на 900 учеников, 80 учителей и других сотрудников. Предполагаемая закрытая нетто-площадь планируемого учебного здания составляет около 7075 м². Крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе проектов - 14.08.2020 в 15.00. Призовой фонд конкурса составляет 36 000 евро.
По состоянию на 1 сентября 2019 года в 13 различных уездах Эстонии насчитывается 16 государственных гимназий. В 2021 году государственные гимназии откроются в Табасалу, Пайде и Курессааре, в 2022 году - в Раквере, Таллинне - в Мустамяэ и Лаагри, а в 2023 году - государственные гимназии в Рае, Таллине (Кольде-пуйестеэ) и Нарве (на улицах Пушкина и Краави).