Зоозащитники призывают людей отказаться от шашлыков на Иванов день

И в этом году организация по защите животных Loomus организует традиционную кампанию «Иванов день без мяса», предлагая людям поэкспериментировать с праздничными блюдами на основе растений, а не мяса.
На странице мероприятия «Иванов день без мяса 2020» в Facebook можно найти отличные рецепты и кулинарные лайфхаки, как провести праздники экологично и без мяса — весело и здорово. Также среди участников пройдет несколько розыгрышей.
Кампанию уже поддержали 25 организаций и компаний. Присоединиться к мероприятию можно здесь.