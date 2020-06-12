Пт, 12.06.2020
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Зоозащитники призывают в Иванов день отказаться от шашлыков

Loomakaitsjad kutsuvad üles veetma lihavaba jaanipäeva

ФОТО: MTÜ Loomus

И в этом году организация по защите животных Loomus организует традиционную кампанию «Иванов день без мяса», предлагая людям поэкспериментировать с праздничными блюдами на основе растений, а не мяса. 

На странице мероприятия «Иванов день без мяса 2020» в Facebook можно найти отличные рецепты и кулинарные лайфхаки, как провести праздники экологично и без мяса — весело и здорово. Также среди участников пройдет несколько розыгрышей.

Кампанию уже поддержали 25 организаций и компаний. Присоединиться к мероприятию можно здесь.

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