Скидка больше, а кольцо дороже: читатель заподозрил продавца ювелирных украшений в махинациях с ценами

«Я подарил жене серьги и впоследствии хотел купить ей кольцо из того же гарнитура. Поэтому периодически заходил в интернет-магазин Goldtime и отслеживал цены. В апреле при 25-процентных скидках была одна цена — 6170,25 евро за золотое кольцо с бриллиантами при начальной цене 8227 евро», - рассказывает попросивший сохранить анонимность читатель Rus.Postimees.

Понравившиеся изделия с 25-процентной скидкой, скриншот которых читатель сделал 13 апреля. ФОТО: Фото читателя.

«Захожу сейчас на их сайт, вижу уже 30-процентные скидки, ищу понравившееся украшение и не верю своим глазам: теперь оно стоит на 200 евро дороже, чем в апреле при скидке в 25 процентов. И начальная цена тоже увеличилась. Как такое возможно? Неужели имеет место мошенничество?» - недоумевает он.

А столько те же самые украшения стоили в июне при скидке в 30 процентов. ФОТО: Фото читателя.

Руководитель ювелирного отдела Goldtime Авели Киппари понимает разочарование клиента и считает необходимым разъяснить сложившуюся ситуацию.

По ее словам, цену ювелирного изделия в мире ювелирных украшений формируют несколько факторов. Среди них: цена драгоценного металла на мировом рынке, цена драгоценных камней, транспорт, страховка и так далее.

«Цена на золото в мире постоянно меняется. Когда изделие из драгоценного металла готово, его цена фиксируется в соответствии с имеющийся в тот день ценой на мировом рынке. Если мы посмотрим на изменение цены золота в последнее время на бирже, то заметим, что рост цен был существенным. Аналогичное ценообразование у драгоценных камней/алмазов в мире», - рассказала она.

Например, стоимость заказанного год назад золотого украшения может быть значительно ниже (или выше), по сравнению с ценой того же товара, заказанного полгода назад.

«То же самое произошло с кольцом, о котором идет речь: здесь влияние на цену оказали даже два материала — драгоценный металл (золото) и алмазы. В апреле в нашем интернет-магазине было представлено кольцо из предыдущей партии. Когда партия закончилась, его заменили на точно такое же, но из новой партии. Этим и обусловлена разница в цене. То же самое с изделиями из драгоценных металлов может произойти и в наших обычных магазинах, то есть кольца одной и той же модели могут иметь разную цену», - объяснила Авели Киппари.

«Нам очень жаль, что клиент заподозрил нас в мошенничестве, но мы подтверждаем, что эта ситуация возникла по не зависящим от нас причинам, мы не можем на это никак влиять. Это связано с периодами закупок и изменением цен на мировом рынке», - добавила она.

Эксперт по коммуникациям Департамента защиты прав потребителя и технического надзора Анне-Май Хелемяэ подтвердила, что в случае драгоценных металлов закупочная и, соответственно, окончательная цена могут зависеть от цен на мировом рынке.

«Но в то же время в рамках рекламной кампании должна быть указана начальная цена, которая действовала в том же (интернет-)магазине, на тот же товар, постоянно и непосредственно перед введением скидок. Это означает, что скидка может быть указана от цены, ранее действовавшей на тот же товар в этом магазине», - отметила Анне-Май Хелемяэ.