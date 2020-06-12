В Хааберсти появятся 11 новых «лежачих полицейских»

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, работы начнутся с района Хааберсти, где появятся 11 новых «лежачих полицейских». «Элементы принудительного снижения скорости транспортных средств будут построены на Вахепере теэ, Вана-Раннамыйза теэ, Пикалийва теэ, Ярвеотса теэ, на улицах Астангу и Хумала. Также будут приподняты перекрёстки улиц Вескиметса и Туулевески, Мустйыэ и Пийбелехе и Мустйыэ и Саарма», - объяснил старейшина и добавил, что на участках, где проводятся строительные работы, действуют временные ограничения движения.