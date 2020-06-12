Пт, 12.06.2020
Если бы дело было только в зарплате, за дверями хлева должна была бы стоять длинная очередь. Роомет Сырмус

В Хааберсти появятся 11 новых «лежачих полицейских»

"Лежачий полицейский". Иллюстративное фото.

ФОТО: Elin Hein

По заказу департамента окружающей среды и коммунального хозяйства в понедельник, 15 июня, на дорогах Таллинна приступят к строительству успокаивающих дорожное движение «лежачих полицейских».

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, работы начнутся с района Хааберсти, где появятся 11 новых «лежачих полицейских». «Элементы принудительного снижения скорости транспортных средств будут построены на Вахепере теэ, Вана-Раннамыйза теэ, Пикалийва теэ, Ярвеотса теэ, на улицах Астангу и Хумала. Также будут приподняты перекрёстки улиц Вескиметса и Туулевески, Мустйыэ и Пийбелехе и Мустйыэ и Саарма», - объяснил старейшина и добавил, что на участках, где проводятся строительные работы, действуют временные ограничения движения.

Всего в этом году, в рамках тендера на строительство «лежачих полицейских», на улицах Таллинна появятся 87 элементов принудительного снижения скорости транспортных средств. 

Участников движения просят следовать временным знакам дорожного движения.

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