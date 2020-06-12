В Грузии вводится масочный режим: за нарушение грозит штраф

Физические лица в случае нарушений будут оштрафованы в размере 20 лари (около семи долларов), а юридические лица, владеющие помещениями, - в размере 500 лари (почти 145 евро).

Представляя в парламенте данный законопроект, председатель парламентского юридического комитета Анри Оханашвили заявил, что обществу придется привыкнуть ходить в масках, так как распространение коронавирусной инфекции в Грузии продолжается.