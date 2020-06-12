Неожиданно ⟩ Одним из самых популярных товаров в онлайн-магазине Rimi стали яйца. Но не обычные

«Если сравнивать продажи яиц такого типа в наших гипермаркетах и ​​онлайн-магазине, то в интернете их покупают гораздо чаще – доля органических яиц составляет до 22%. В гипермаркетах продажи органических яиц остаются на уровне 9%», - сказала руководитель по электронной коммерции Rimi Хелен Ледней.

«Rimi планирует к 2025-му году прекратить продажу яиц от кур, выращенных в клетках. Я считаю, что к тому времени станет больше поставщиков органических яиц, устаканится уровень цен на разные виды яиц, а также возрастет осведомленность людей. На сегодняшний день в каждом магазине Rimi есть информация о различных типах яиц, кроме того, этому уделяют особое внимание при выкладке товаров», - сказала специалист по социально ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс.