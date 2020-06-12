Пт, 12.06.2020
Пришло время Эстонии и другим европейским странам восстановить свободное передвижение и открыть границы. Урмас Паэт
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Отказали за поведение: пять человек остались без гражданства Эстонии

Паспорт. Фото иллюстративное.

ФОТО: Eero Vabamägi

Сегодня правительство решило отказать в прошении о предоставлении эстонского гражданства пятерым жителям страны, поскольку их биография не внушает доверия.

Предложение о предоставлении гражданства в порядке исключения, как это положено по закону, сделал министр внутренних дел Март Хельме. «Но правительство в четверг решило не давать гражданство пяти ходатайствовавшим о нем лицам, которые совершили как уголовные, так и административные правонарушения», - сообщила пресс-служба правительства.

Согласно Закону о гражданстве, гражданство не предоставляется и не восстанавливается, если человек совершил преступление, за которое был наказан лишением свободы сроком больше одного года, и это наказание не погашено, или если человек неоднократно наказывался за умышленные преступления.

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