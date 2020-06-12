Отказали за поведение: пять человек остались без гражданства Эстонии

Предложение о предоставлении гражданства в порядке исключения, как это положено по закону, сделал министр внутренних дел Март Хельме. «Но правительство в четверг решило не давать гражданство пяти ходатайствовавшим о нем лицам, которые совершили как уголовные, так и административные правонарушения», - сообщила пресс-служба правительства.

Согласно Закону о гражданстве, гражданство не предоставляется и не восстанавливается, если человек совершил преступление, за которое был наказан лишением свободы сроком больше одного года, и это наказание не погашено, или если человек неоднократно наказывался за умышленные преступления.