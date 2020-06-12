Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 884 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,7% или шесть проб дали положительный результат.

Врачи-лаборанты, инфекционисты и семейные врачи пишут в совместном обращении, что использование экспресс-тестов на антитела к SARS-CoV-2 не оправдано с медицинской точки зрения, а цель тестирования неясна.

Максимум с начала июня: в России выявлено почти 9000 новых случаев заражения коронавирусом.

Экономика

Касса страхования от безработицы выплатит половину суммы от зарплаты, если производители клубники наймут безработных на время сезонных работ. Предполагается, что новая мера поможет получить заработок 750 безработным на протяжении трех месяцев.

Еврогруппа обсудила финансовое обеспечение предложного Еврокомиссией плана восстановления экономики ЕС после пандемии и сделала вывод о необходимости политической поддержки на уровне союза.

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Солнечная летняя погода привлекает на пляжи все больше людей. Муниципальная полиция предупреждает, что ежедневно (особенно по выходным) будет патрулировать парковки возле пляжей и зоопарка.

Психолог о стрельбе в Лихула: описание деталей в СМИ заставляет переживать случившееся снова и снова.

Для кого и как Евросоюз откроет свои границы с 1 июля.

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