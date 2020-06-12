Закрытые берега Швеции заставляют мореходов-любителей брать курс на Эстонию и Латвию

Снятие ограничений на передвижение с Финляндией со следующей недели откроет для любителей яхтенного плавания возможность свободно плавать по Балтийскому морю на терротории от литовской Клайпеды до северной оконечности Ботнического залива, и многие в Финляндии и Эстонии долго ждали этой возможности. Капитан хаапсалуского порта Grand Holm Marina Валдо Киви сказал, что, хотя в середине июня в гавани обычно полно гостевых яхт из соседних стран, в этом году их посетило одно парусное судно под финским флагом.

"Открытие границ с Финляндией - хорошая новость, мы с нетерпением ждем этого. Текущая посещаемость не вселяет оптимизма, и предсказать будущее невозможно. Может, на следующей неделе будет видно", - осторожно предположил Киви.

Морские путешествия по Балтийскому морю теперь будут возможны на протяжении от Литвы до Финляндии, но эта свобода передвижения не затронет Швецию. Из-за карантинных требований в соседних странах шведы не могут выходить из своих вод, и хотя Швеция не ограничивает въезд граждан других стран, и в Финляндии и в Эстонии действует требование 14-дневной самоизоляции про возвращении из этой страны.