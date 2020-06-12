Несколько собак в Нарве отравились, съев что-то, найденное на прогулке

Член правления нарвского клуба любителей собак Lucky Татьяна Заморская рассказала, что отрава была на речном променаде:

“Одна собака из нашего клуба гуляла там и схватила что-то. Хозяйка не успела вытащить, и буквально через несколько часов начались признаки отравления. Поехали на капельницу к ветеринару, в клинике ветеринар сказал, что это уже не первый случай, и именно на променаде”.

Ветеринар Михаил Соколов из клиники Linnafauna рассказал, что к нему в один день поступили сразу три собаки с симптомами отравления. Достоверно сказать, что они съели яд, нельзя, можно судить лишь по косвенным признакам, но эти признаки указывают на яд. Сейчас состояние всех этих трех собак уже нормализовалось.

“Первая чувствует себя нормально, кровь хозяева решили не сдавать - это каждый сам решает, анализ делается за отдельную плату. Вторая собака тоже кровь не сдавала, и тоже сейчас в порядке. Третья чувствует себя отлично, и кровь она сдавала”, - рассказал ветеринар.

По его словам, анализ крови показал, что организм бурно отреагировал на отравление.

“Почему мы думаем, что это связанные случаи? Потому что случилось всё в один день. Точнее - в ночь со вторника на среду”, - добавил Михаил Соколов.

Двое из этих четвероногих пациентов съели что-то на променаде, один - на улице Калда. Участница группы клуба Lucky в Фейсбуке Светлана рассказала, что аналогичный случай произошел также после прогулки в районе высоковольтной линии на углу улиц Вахтра и Раху:

“Сегодня у коллеги умерла собака, резко - за 2 дня. Большая вероятность, что от отравы”.

Другой участников группы клуба Lucky предположил, что яд изначально предназначался для крыс, и оставили его на променаде коммунальные службы.

“Мы нигде не видели информации об этом. Обычно мы сразу извещаем членов клуба о таком. Если это действительно было так, то это, на самом деле, скандал - так не делается, - говорит Татьяна Заморская. - Например, когда делали обработку от клещей на Ореховой горке, была везде информация об этом, и на Фейсбуке, и мы своим тоже сообщали, что не надо гулять в эти дни там”.

Директор Департамента городского хозяйства Нарвы Елена Скулачёва сказала, что она в курсе ситуации, но яд на променаде городские службы не оставляли.

“Мы никакими средствами там не обрабатываем, только моем водой”, - сказала она.

Ветеринар рассказал, что симптомы у трех собак, попавших к нему на лечение, были одинаковыми - рвота, что-то вроде ступора, вялое состояние, у одной из собак - судороги. Скорее всего, было острое отравление, но не крысиным ядом. Он вызывает совсем другие симптомы.

Елена Скулачёва предполагает, что действует какой-то ненавистник собак, который травит их намеренно. Владельцам пострадавших собак она советует обращаться в полицию.