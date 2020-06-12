Совпадение? Предприниматель подложил Языковой инспекции свинью

3 июня 2020 года Рийгикогу одобрил изменения в законе, благодаря которым Языковая инспекция c 1 августа превратится в Языковой департамент. Поэтому Языковая инспекция 8 июня обратилась в Центр регистров и информационных систем (RIK) с предложением зарегистрировать домен keeleamet.ee. В ответе работника RIK говорилось, что это доменное имя уже было зарегистрировано 18 февраля 2020 года ярвамааским предприятием OÜ Pixest.

После этого Языковая инспекция 11 июня обратилась в комиссию по доменным спорам Эстонского фонда интернета (EIS). В заявлении Языковая инспекция придерживается точки зрения, что речь идет о недобросовестной регистрации, поскольку фирма OÜ Pixest никак не связана с Министерством образования и науки, подведомственным министерству Языковой инспекцией и начинающим с 1 августа работать Языковым департаментом. Поскольку департамент является правительственным учреждением, его задачи не может исполнять ни одно другое учреждение или институт.

«Мы считаем вероятным, что предприятие OÜ Pixest зарегистрировало домен keeleamet.ee во время появления в прессе официальных сообщений и новостей с целью получить выгоду», - говорится в заявлении.

«Языковая инспекция просит комиссию по доменным спорам прекратить противозаконную деятельность Pixest OÜ и принять решение передать доменное имя keeleamet.ee Языковой инспекции, чтобы правительственное учреждение Языковой департамент смог бы использовать в качестве доменного имени совпадающее с официальным названием keeleamet.ee».

Владелец домена: Языковая инспекция ко мне не обращалась

Членом правления зарегистрированного в Пайде Pixest OÜ является Гейр Пыдер. По данным инфорегистра, предприятие занимается программированием.

Пыдер сказал Järva Teataja, что Языковая инспекция с ним не связывалась по поводу домена и о поданном в комиссию по доменным спорам заявлении он узнал от журналиста.

Пыдер считает, что если у какого-то частного лица или учреждения возникает желание получить чужой домен, первым логичным шагом было бы связаться с владельцем домена. Вместо этого Языковая инспекция решила сразу обратиться в EIS. Подобный шаг Пыдер считает некомпетентным.

Он уточнил, что если комиссия по доменным спорам решит, что предприятие Пыдера должно передать домен Языковой инспекции, это станет прецедентом в Эстонии. Все потому, что учреждения с названием "Языковой департамент" на данный момент все-таки еще не существует. По мнению Пыдера, нельзя говорить о предполагаемом праве на домен просто на том основании, что кто-то намеревается когда-то зарегистрировать компанию или учреждение с таким названием.

Он добавил, что если кто-то в будущем планирует зарегистрировать домен с определенным именем, следует изучить заранее, не сделал ли кто-то это уже раньше. Каждый имеет право зарегистрировать доменное имя.