Фото ⟩ Превращение старой конюшни в уютный загородный дом в Испании

Эта конюшня рядом с городом Льедиас была построена еще в середине XVIII века, но последние 70 лет была заброшена. Нынешние владельцы выкупили землю и дом и начали реставрацию. Состояние постройки было настолько плохим, что деревья и растения начали захватывать территорию дома.

ФОТО: pufikhomes.com

Хозяева бережно пересаживали всю флору и облагораживали сад, им хотелось, чтобы и интерьер был светлым и легким. Обветшавшие от времени стены облагородили, но не стали полностью закрашивать — благородная старость очень идет этому месту.

ФОТО: pufikhomes.com

Начало новой главы в истории дома подчеркнули с помощью красивого текстиля, комнатных растений, винтажной мебели и пастельной гаммы.