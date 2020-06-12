Пт, 12.06.2020
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Фото ⟩ Превращение старой конюшни в уютный загородный дом в Испании

ФОТО: pufikhomes.com

Астурия — удивительный по красоте регион на северо-западе Испании, известный своим скалистым побережьем и горными пейзажами. Блог об интерьере Pufik предлагает рассмотреть интересный объект, находящийся в этом живописном регионе.

Эта конюшня рядом с городом Льедиас была построена еще в середине XVIII века, но последние 70 лет была заброшена. Нынешние владельцы выкупили землю и дом и начали реставрацию. Состояние постройки было настолько плохим, что деревья и растения начали захватывать территорию дома.

ФОТО: pufikhomes.com

Хозяева бережно пересаживали всю флору и облагораживали сад, им хотелось, чтобы и интерьер был светлым и легким. Обветшавшие от времени стены облагородили, но не стали полностью закрашивать — благородная старость очень идет этому месту.

ФОТО: pufikhomes.com

Начало новой главы в истории дома подчеркнули с помощью красивого текстиля, комнатных растений, винтажной мебели и пастельной гаммы.

Другие фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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