Пт, 12.06.2020
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  • Без пышных торжеств: смотрите, как проходит школьный выпускной в условиях коронавируса

Фото ⟩ Без пышных торжеств: смотрите, как проходит школьный выпускной в условиях коронавируса

Эта весна была серьезным испытанием для выпускников, поскольку обычно самое напряженное и требующее усилий время перед получением свидетельства об окончании школы им пришлось переживать не в классных помещениях, а среди домашних стен. Теперь настали долгожданные выпускные, но они проводятся по особым правилам, пишет Järva Teataja.

Одним из первых выпускных сегодня прошел в Пайдеской основной школе имени Хиллара Ханссоо.

Директор Керсти Кивисоо сказала на этой неделе, что в школьном спортзале пройдет два торжественных акта. На каждое мероприятие уйдет около 30 минут. Каждый выпускник может позвать по два гостя, в основном, это мать и отец.

Вместе с учителями и организаторами в спортивном зале самое больше будет сто человек. «Гостей во двор мы не разрешили приглашать, все остальные в этом году будут поздравлять выпускников дома», - объяснила Кивисоо.

Вход и выход из спортивного зала организован через разные двери, чтобы участники первого и второго выпускных не пересекались. Фотографирование также проводится во дворе.

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