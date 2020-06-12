Разногласия преодолены: грандиозная стройка на Таллиннском ипподроме может скоро начаться

«Мы надеемся вскоре получить разрешение на строительство первых офисных зданий», - сказал Микк BNS. Он добавил, что город выдал проектные условия, и в настоящее время идет проектирование.

По словам Микка, также были разрешены разногласия с Департаментом коммунального хозяйства Таллинна, которые до сих пор препятствовали прогрессу в развитии. На ипподроме нет водоснабжения, и город ранее требовал, чтобы застройщик установил систему отвода дождевой воды, что обошлось бы примерно в 12 миллионов евро.

К девелоперскому проекту ипподрома также имеет отношение бизнесмен Мартин Кюннап, которого средства массовой информации связывают с внесением запрещенного пожертвования в размере 50 000 евро Центристской партии для решения проблемы системы дождевой воды.

Микк сказал, что компания Alfa Property заказала у Таллиннского технического университета исследование, согласно которому нет необходимости в дорогостоящем насосе - подойдет и система ливневой канализации со свободным потоком, в который вода сливается по трубам. По его словам, город согласился с оценкой ТТУ, и стороны достигли соглашения.

В дополнение к сливу дождевой воды, разработчик должен построить канализацию и провести электричество и воду.

По словам Микка, строительство начнется не раньше, чем в четвертом квартале этого года или в начале следующего. Общий объем застройки составляет около 250 000 квадратных метров. Главным арендатором делового квартала станет Elisa.

Победитель объявленного в конце прошлого года архитектурного конкурса для делового квартала был определен в феврале этого года, им стало архитектурное бюро Hayashi - Grossschmidt Arhitektuur (HGA).

Строительство делового квартала на месте ипподрома откладывалось десять с лишним лет. Яан Маницкий, один из владельцев Alfa Property, начал проект в 2007 году. Детальную планировку с годами пришлось модернизировать. Деловой квартал будет построен по адресу Палдиское шоссе, 50.

В прошлом году Карл Адер, глава отдела развития акционерного общества EKE, не хотел раскрывать информацию о том, с кем, помимо Elisa, основного арендатора делового квартала, были проведены переговоры и подготовлены договоры аренды.