Власти Таллинна уверяют, что не давали согласование проекту застройки ипподрома, застройщик утверждает обратное

Однако вице-мэр по вопросам коммунального хозяйства Калле Кландорф заявляет, что коммунальный департамент согласования проекту не давал.

«Поведение застройщика мне совершенно непонятно, ложными утверждениями нельзя оказывать давление на город. Застройщик может начать строительство здания, имея разрешение на строительство, однако здание без каких-либо сетей, в том числе, системы отвода дождевой воды, разрешение на использование не получит», - отметил Кландорф в переданном BNS письме.

По его словам, последняя встреча специалистов коммунального департамента с представителями проектировщика состоялась еще 7 мая и тогда и департамент, и предприятие AS Tallinna Vesi сделали свои замечания по схеме отвода дождевой воды.

Как сказал вице-мэр, на собрании проектировщики не представили откорректированный проект схемы, поэтому не было и никакого согласования. «А значит, нет и никакого соглашения. Мы по-прежнему ждем от застройщика эскизный проект по строительству системы отвода дождевых вод и насосной станции», - подчеркнул Кландорф.

Яанус Микк в интервью BNS заявил, что проект нового делового квартала на месте Таллиннского ипподрома находится на этапе проектирования, а строительные работы планируется начать в четвертом квартале этого года. Разногласия же с Таллиннским коммунальным департаментом, которые ранее препятствовали началу строительства, на данный момент уже якобы разрешены.

«Мы надеемся вскоре получить разрешение на строительство первых офисных зданий», - сказал Микк BNS. Он добавил, что город выдал проектные условия, и в настоящее время идет проектирование.

По словам Микка, также были разрешены разногласия с Департаментом коммунального хозяйства Таллинна, которые до сих пор препятствовали прогрессу в развитии. На ипподроме нет водоснабжения, и город ранее требовал, чтобы застройщик установил систему отвода дождевой воды, что обошлось бы примерно в 12 миллионов евро.

К девелоперскому проекту ипподрома также имеет отношение бизнесмен Мартин Кюннап, которого средства массовой информации связывают с внесением запрещенного пожертвования в размере 50 000 евро Центристской партии для решения проблемы системы дождевой воды.

Микк сказал, что компания Alfa Property заказала у Таллиннского технического университета исследование, согласно которому нет необходимости в дорогостоящем насосе - подойдет и система ливневой канализации со свободным потоком, в который вода сливается по трубам. По его словам, город согласился с оценкой ТТУ, и стороны достигли соглашения.

В дополнение к сливу дождевой воды, разработчик должен построить канализацию и провести электричество и воду. По словам Микка, строительство начнется не раньше, чем в четвертом квартале этого года или в начале следующего. Общий объем застройки составляет около 250 000 квадратных метров. Главным арендатором делового квартала станет Elisa.

Победитель объявленного в конце прошлого года архитектурного конкурса для делового квартала был определен в феврале этого года, им стало архитектурное бюро Hayashi - Grossschmidt Arhitektuur (HGA).

Строительство делового квартала на месте ипподрома откладывалось десять с лишним лет. Яан Маницкий, один из владельцев Alfa Property, начал проект в 2007 году. Детальную планировку с годами пришлось модернизировать. Деловой квартал будет построен по адресу Палдиское шоссе, 50.

В прошлом году Карл Адер, глава отдела развития акционерного общества EKE, не хотел раскрывать информацию о том, с кем, помимо Elisa, основного арендатора делового квартала, были проведены переговоры и подготовлены договоры аренды.