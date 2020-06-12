Для сдачи анализа на коронавирус жителей Эстонии выберут случайным образом

Выбранные по всей Эстонии случайным образом на основании данных Регистра народонаселения люди 11 и 12 июня получат или уже получили от исследовательской фирмы Emor приглашение принять участие в четвертой волне мониторингового исследования. Те, кто согласятся принять участие в исследовании, должны будут не позднее 14 июня заполнить опросник или, по желанию, ответить на вопросы по телефону. Затем с ними договорятся о времени для взятия анализа со слизистой оболочки носа. Сводные результаты четвертой волны исследования будут готовы 19 июня, после чего правительству будет предоставлена информация об имеющейся на данный момент ситуации с распространением вируса.

В течение уже проведенных трех волн исследования по распространению коронавируса, по всей Эстонии протестировано 7528 человек, из них 14 человек в рамках исследования получили позитивный результат. В то же время половина из них уже ранее переболели и признаны здоровыми. «Несмотря на то, что имеющиеся результаты мониторингового исследования показывают низкое распространение вируса, благодаря новым волнам исследования мы надеемся как можно раньше установить, если болезнь начнет снова распространяться. Так мы сможем быстро среагировать на возможные новые вспышки заболевания», - сказала руководитель мониторингового исследования профессор Рут Калда.

По словам генерального директора Департамента здоровья Мерике Юрило, собранные учеными данные и их анализ даст ценную информацию о том, в каком объеме и где успел распространиться коронавирус. «Принимая участие в исследовании, человек вносит свой вклад в формирование понимания сложившейся ситуации и возможность лучше охарактеризовать заболевание, связанное с вирусом, - сказала Юрило. - Чем больше мы будем знать о реальном распространении вируса, тем точнее мы сможем дать рекомендации по предупреждению заражения».

По заказу правительства в Тартуском университете проходит два исследования коронавируса. В рамках мониторингового исследования людей приглашают сдать анализ со слизистой оболочки носа, для того чтобы получить данные о распространении вируса на данный момент. А в рамках исследования на антитела к коронавирусу KoroSero-EST проверяется наличие антител к коронавирусу на Сааремаа и в Ыйсмяэ. Антитела показывают, переболел ли человек COVID‑19.

Для участия в исследовании KoroSero-EST людей приглашают через центры семейных врачей Ярвеотса и Курессааре. Цель – привлечь принять участие в исследовании KoroSero-EST 1080 человек из Сааремаа и 1080 человек из Ыйсмяэ. По состоянию на данный момент центр семейных врачей Ярвеотса рекомендовал принять участие в исследовании более 900 людям, и центр семейных врачей Курессааре примерно 400 людям.

После исследований данных Сааремаа и Ыйсмяэ, планируется также провести исследование по всей стране.