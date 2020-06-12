Пт, 12.06.2020
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Второй случай за неделю. В Латвии снова автомобиль провалился под асфальт

ФОТО: Martis Baumanis/Twitter

В пятницу, 12 июня, в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс в асфальт провалилась машина. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети Twitter.

Как можно понять из фотографий и видео, в большую яму попал легковой автомобиль Audi.

На странице Sadursme на Facebook написано, что происшествие случилось на улице Эбелмуижас.

Место аварии ограждено, там работают спасатели, представители Госполиции и Рижской муниципальной полиции.  

Представитель Госполиции Лина Кальке подтвердила произошедшее. В настоящее время проясняются обстоятельства случившегося. 

Мы продолжим следить за происходящим.

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