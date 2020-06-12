Второй случай за неделю. В Латвии снова автомобиль провалился под асфальт

В пятницу, 12 июня, в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс в асфальт провалилась машина. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети Twitter.
Katram mikrorajonam savu caurumu! :D Arī Ziepniekkalns var! :) pic.twitter.com/oYSFQwPIay— Martins Baumanis (@cipanss) June 12, 2020
Как можно понять из фотографий и видео, в большую яму попал легковой автомобиль Audi.
На странице Sadursme на Facebook написано, что происшествие случилось на улице Эбелмуижас.
Место аварии ограждено, там работают спасатели, представители Госполиции и Рижской муниципальной полиции.
Представитель Госполиции Лина Кальке подтвердила произошедшее. В настоящее время проясняются обстоятельства случившегося.
Мы продолжим следить за происходящим.