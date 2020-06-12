Путешествовать из Таллинна в Варшаву снова возможно

С понедельника Lux Express открывает автобусную линию Вильнюс-Варшава, а это значит, что с 15 июня из Таллинна в столицу Польши можно будет ездить не реже одного раза в день.
«Решение польского государства открыть свои границы для стран Европейского союза 13 июня является важным сигналом для оживления движения и туризма во всем регионе. В настоящее время возвращаем только один рейс из четырех по маршруту Вильнюс-Варшава, но мы готовы восстановить частоту отправлений, как только возникнет потребность», - объявил генеральный директор Lux Express Райт Реммель.
Несмотря на завершение чрезвычайной ситуации, Lux Express призывает всех пассажиров дезинфицировать руки при входе и выходе из автобуса.
«Мы надеемся, что открытие польских границ также приведет к оживлению движения автобусов в Балтийском регионе», - добавил Реммель.