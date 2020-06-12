Путешествовать из Таллинна в Варшаву снова возможно

«Решение польского государства открыть свои границы для стран Европейского союза 13 июня является важным сигналом для оживления движения и туризма во всем регионе. В настоящее время возвращаем только один рейс из четырех по маршруту Вильнюс-Варшава, но мы готовы восстановить частоту отправлений, как только возникнет потребность», - объявил генеральный директор Lux Express Райт Реммель.