Эстонские специалисты разработали международную цифровую платформу грузоперевозок

Об этом сообщили представители компании, пояснив, что новая платформа сделает связанную с транспортом информацию доступной в электронном формате и в режиме реального времени для всех участников цепочки от поставщика до получателя.

Цифровое решение для грузоперевозок (eCMR) поможет сектору логистики Эстонии вкупе со сферами производства и розничной торговли сэкономить в год сумму более одного миллиарда евро.

По оценке автора идеи Accelerate Estonia, вице-канцлера Министерства экономики Вильяра Луби, решение eCMR окажет позитивное влияние на целый ряд сфер.

«Как показали исследования, организованные Еврокомиссией, почти 99 процентов международных грузоперевозок хотя бы на одном этапе, но по-прежнему оформляются на бумаге. Это означает, что бюрократия тормозит развитие сектора логистики в то время, когда международная торговля стремительно развивается в первую очередь благодаря электронной торговле», - отметил Луби.