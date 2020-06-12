Брекзит: Лондон официально сообщил, что не продлит переходный период

«1 января 2021 года мы вернем контроль и заново обретем нашу политическую и экономическую независимость», — заключил он.

Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, во время которого на королевство распространяются все европейские нормы.