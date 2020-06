Фото ⟩ Очищавшие озеро Харку добровольцы собрали более полтонны мусора

«Загрязнение воды является нарастающей экологической проблемой в мире. Многие страны до сих пор по-прежнему не имеют систем переработки отходов, поэтому зачастую отходы, к сожалению, сбрасываются в реки, по которым отходы достигают моря. Начатые в пятницу кампании по очистке привлекут внимание к необходимости сохранения водных объектов и сплотят людей в поиске решения проблемы отходов», - сказала президент Let’s Do It World Хайди Солба.

Всемирный день уборки в прошлом году собрал 21,2 млн человек из 180 стран, кампания координируется международной экологической организацией Let’s Do It World, штаб-квартира которой находится в Эстонии. Партнерами дня уборки озера Харку выступают канцелярия президента, Let's Do It World, Зеленая школа, управа района Хааберсти, Tahe Outdoors, Biobag и Харкуская база водного мотоспорта Harku Veemotobaas.