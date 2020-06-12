Фото ⟩ Очищавшие озеро Харку добровольцы собрали более полтонны мусора

В уборке приняли участие 50-60 добровольцев, которые в течение трех часов очистили от мусора озеро Харку и прилегающие к нему участки. Всего было собрано более полтонны мусора. Большую часть мусора составляли автомобильные шины, стеклянная и пластиковая упаковка и другие бытовые отходы.

Очистка озера Харку. ФОТО: Mariliis Maasik

В дне уборки приняла участие и президент Керсти Кальюлайд, дав старт новому всемирному проекту Всемирной уборки, входе которой люди в разных странах будут чистить загрязненные реки, озера и моря.

«Загрязнение воды является нарастающей экологической проблемой в мире. Многие страны до сих пор по-прежнему не имеют систем переработки отходов, поэтому зачастую отходы, к сожалению, сбрасываются в реки, по которым отходы достигают моря. Начатые в пятницу кампании по очистке привлекут внимание к необходимости сохранения водных объектов и сплотят людей в поиске решения проблемы отходов», - сказала президент Let’s Do It World Хайди Солба.

Очистка озера Харку. ФОТО: Mariliis Maasik

Кампании по уборке проводятся в течение всего года, для чего эстонский производитель снаряжения для водных видов спорта Tahe Outdoors отправляет 200 специальных каяков в разные страны мира.

Всемирный день уборки в прошлом году собрал 21,2 млн человек из 180 стран, кампания координируется международной экологической организацией Let’s Do It World, штаб-квартира которой находится в Эстонии. Партнерами дня уборки озера Харку выступают канцелярия президента, Let's Do It World, Зеленая школа, управа района Хааберсти, Tahe Outdoors, Biobag и Харкуская база водного мотоспорта Harku Veemotobaas.