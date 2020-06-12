Вы его знаете? ⟩ Полиция просит помощи в установлении личности подозревающегося в совершении кражи человека
Полиция просит помощи в установлении личности человека, который подозревается в совершении кражи сумки из автомобиля 11 июня в Нарве на ул. Даумани.
11 июня в 05.27 в Нарве во дворе дома на улице А. Даумани было разбито стекло припаркованного автомобиля Audi A6 и украдена из машины сумка. Нанесенный ущерб составил около 800 евро.
Полиция просит всех, кто знает человека, изображенного на фотографии или видео, или владеет дополнительной информацией о произошедшем, сообщить об этом по электронной почте vitali.kondratjev@politsei.ee или позвонить по номеру 357 6148.
Для расследования случившегося начато уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса о краже.