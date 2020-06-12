Пт, 12.06.2020
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  • Полиция просит помощи в установлении личности подозревающегося в совершении кражи человека

Вы его знаете? ⟩ Полиция просит помощи в установлении личности подозревающегося в совершении кражи человека
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ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Полиция просит помощи в установлении личности человека, который подозревается в совершении кражи сумки из автомобиля 11 июня в Нарве на ул. Даумани.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

11 июня в 05.27 в Нарве во дворе дома на улице А. Даумани было разбито стекло припаркованного автомобиля Audi A6 и украдена из машины сумка. Нанесенный ущерб составил около 800 евро.

Полиция просит всех, кто знает человека, изображенного на фотографии или видео, или владеет дополнительной информацией о произошедшем, сообщить об этом по электронной почте vitali.kondratjev@politsei.ee или позвонить по номеру 357 6148.

Для расследования случившегося начато уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса о краже.

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