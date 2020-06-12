Эксперт: на рынке недвижимости идет холодная война

Однако выход можно найти и из этой ситуации, пишет Эгон Юхансон в блоге бюро недвижимости Uus Maa. Хотя активность сделок резко упала, уровень цен не склонен сдаваться. Все ждут и надеются - даже не зная, все ли идет по их желанию.

Покупатели надеются, что осенью можно будет заключить сделку купли-продажи по сладкой цене. Однако продавцы не готовы снижать цены. Это похоже на холодную войну, когда ни одна из сторон не хочет сдаваться.

Кроме того, поскольку в кошельках многих людей все еще есть чему звенеть, они считают, что в ближайшем будущем продавать свою недвижимость нет смысла, и предпочитают придерживаться принципа «мы ждем лучших времен».

Конечно, рынок недвижимости не остановился. Сделки совершаются, и много потенциальных покупателей посещают продающиеся объекты. Любой, кто спешит продать, вполне может это сделать и сейчас, правда, он должен пойти навстречу покупателю, который предложит ему цену несколько ниже рыночной.

Тем, кто хочет купить, стоит следить за такими предложениями. Банки также не перекрыли свои кредитные краны, и имеющий доход и накопления клиент все равно получит финансирование.