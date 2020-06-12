Видео ⟩ Трусова прыгнула четверной лутц на тренировке

Напомним, 15-летняя Трусова в мае решила покинуть группу Этери Тутберидзе и начать работать под руководством Евгения Плющенко. Кроме того, в том же месяце стало известно, что Трусова попала в Книгу рекордов Гиннеса как первая в истории женского одиночного катания фигуристка, исполнившая четверной флип на соревнованиях.

Этот прыжок был одним из пяти её четверных прыжков, включённых в произвольную программу на минувшем финале Гран-при. Это не первый раз, когда Трусова попадает в Книгу рекордов Гиннеса. До этого фигуристка была отмечена за исполнение четверного лутца и четверного тулупа на взрослых женских соревнованиях.