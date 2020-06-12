Пособия на ремонт многоквартирных домов пользуются бешеным успехом

Объем открывшейся в четверг меры помощи был разделен между пятью регионами с целью повышения равенства ходатаев. Регионы делятся на Северную, Западную, Центральную, Северо-Восточную и Южную Эстонию.

Руководитель отдела коммуникаций KredEx Йоонас Керге сказал, что по состоянию на вторую половину сегодняшнего дня было подано в общей сложности 47 заявок на сумму 16,5 млн евро.

Из почти 3,9 миллиона евро, предназначенных для Северной Эстонии, то есть Харьюмаа, 3,6 миллиона евро уже были покрыты десятью заявками.

На 11,7 млн евро, предназначенных для Южной Эстонии (уезды Йыгева, Пыльва, Тарту, Валга, Вильянди, Выру), было подано 26 заявок на сумму 8,5 млн евро.

В Центральной Эстонии (уезда Ярва, Ляэне-Виру и Рапла) мера помощи предусматривает 5,7 млн ​​евро, из которых уже на 4,2 млн евро к полудню пятницы были поданы 11 заявок.

В Западной Эстонии (уезды Хийу, Ляэне, Пярну и Сааре) и Северо-Восточной Эстония (уезд Ида-Виру), для которых помощь в реконструкции предоставляется в размере 3,7 и 3,6 млн евро соответственно, ходатайства не подало еще ни одно квартирное товарищество.

Ходатайствовать о субсидии могут местные самоуправления и квартирные товарищества по всей Эстонии с целью реконструкции жилых зданий, построенных до 1993 года.

В Таллинне и Тарту можно запросить до 30 процентов от сметы , в соседних более крупных населенных пунктах и ​​городах, где стоимость недвижимости выше, чем в остальной части Эстонии - до 40 процентов, а в остальной части Эстонии - до 50 процентов от стоимости работ.

Поддержка осуществляется по турам, заявки удовлетворяются в рамках финансовых ресурсов, выделенных для региона.

«По окончании раунда подачи заявок можно будет повторно подать заявки на проведение внеочередного раунда дотаций на реконструкцию многоквартирного дома, который откроется 11 июля», - сказала Трийн Рейнсалу, глава отдела жилищного строительства и энергоэффективности Kredex.