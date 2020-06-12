Родителям стоит вмешаться: на детей наводит ужас распространяемое в соцсетях сообщение

Проживающей в Пярнумаа Рагне (фамилия редакции известна) письмо показала племянница, которая из-за большого страха переслала это сообщение 20 раз. Рагне объяснила девочке, что это неправда. «Если вбить в Google указанное в письме имя, сразу выдает картинки и рассказы: выглядит правдоподобно, если ты ребенок», - рассуждает Рагне. По ее словам, страшно даже подумать, что будет чувствовать ребенок, если у него нет достаточно друзей, чтобы подобное переслать.