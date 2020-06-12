Родителям стоит вмешаться: на детей наводит ужас распространяемое в соцсетях сообщение

В соцсетях вновь стали распространяться письма счастья с призывом переслать копию сообщения 20 друзьям, иначе получателя разрежут на кусочки. Полиция рекомендует родителям побеседовать с детьми и призвать их удалять подобные сообщения, передает Pärnu Postimees.
Проживающей в Пярнумаа Рагне (фамилия редакции известна) письмо показала племянница, которая из-за большого страха переслала это сообщение 20 раз. Рагне объяснила девочке, что это неправда. «Если вбить в Google указанное в письме имя, сразу выдает картинки и рассказы: выглядит правдоподобно, если ты ребенок», - рассуждает Рагне. По ее словам, страшно даже подумать, что будет чувствовать ребенок, если у него нет достаточно друзей, чтобы подобное переслать.
Капитан полиции Маарья Пунак просит родителей обсудить с детьми дома тему подобных писем и объяснить, что они не несут реальной опасности. «Даже если ваш ребенок не получал такое послание, услышав о подобном от других детей, он сможет им рассказать, что это вымышленное письмо, которое просто надо удалить», - сказала Пунак.