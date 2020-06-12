«Не исключен поджог»: председатель правления о пожаре в цеху Lido

По словам председателя правления Lido Риты Аузини, пожар в мясоперерабатывающем цеху никак не повлияет на работу ресторанов, отметила она в разговоре с LETA, передает Rus.TVNET.
Она добавила, что причина пожара пока не установлена, и нельзя исключать возможность злонамеренного поджога.
Здание цеха застраховано, однако пока размер ущерба еще не установлен - необходимо время, чтобы подсчитать все потери от пожара.
На данный момент все еще ведется работа по устранению последствий пожара и восстановлению производства, рассказала она.
Аузиня еще раз отметила, что сотрудники, находившиеся на момент начала пожара в цехе, своевременно покинули помещения и их здоровью ничего не угрожает.
"Огромная благодарность пожарным, которые оперативно прибыли на место ЧП и вовремя ограничили открытое пламя, предотвратив распространение огня и еще больший ущерб", - отметила Аузиня.
Видео: Пожар в мясном цехе Lido
Напомним, в четверг вечером в Риге в мясоперерабатывающем цеху сети ресторанов Lido начался пожар. Он был локализован около полуночи, а полностью потушен в 3.57.
Пожар возник в двухэтажном производственном здании, где расположены склад ангарного типа, административные помещения и коптильный цех. Площадь возгорания составила 600 кв. м.
Галерея: Пожар в мясном цехе Lido
- В 2018 году оборот Lido составил 41,883 миллиона евро, что на 8,5% больше, чем годом ранее, но прибыль компании снизилась в 7,3 раза и составила 241 365 евро. Финансовые результаты компании за 2019 год еще не опубликованы.
- Компания Lido была зарегистрирована в сентябре 1991 года, уставной капитал - 1,292 миллиона евро.
- Реальными бенефициарами компании являются Гунар Кирсонс и гражданин России Владимир Шестаков, владеющий холдинговой компанией SIA VSh Holding.
- 11 июня стало известно, что люксембургское предприятие Amber Beverage Group Holding рассматривает возможность купить 49% акций латвийской сети ресторанов Lido.