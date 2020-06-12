«Не исключен поджог»: председатель правления о пожаре в цеху Lido

Она добавила, что причина пожара пока не установлена, и нельзя исключать возможность злонамеренного поджога.

Здание цеха застраховано, однако пока размер ущерба еще не установлен - необходимо время, чтобы подсчитать все потери от пожара.

На данный момент все еще ведется работа по устранению последствий пожара и восстановлению производства, рассказала она.

Аузиня еще раз отметила, что сотрудники, находившиеся на момент начала пожара в цехе, своевременно покинули помещения и их здоровью ничего не угрожает.

"Огромная благодарность пожарным, которые оперативно прибыли на место ЧП и вовремя ограничили открытое пламя, предотвратив распространение огня и еще больший ущерб", - отметила Аузиня.

Видео: Пожар в мясном цехе Lido

Напомним, в четверг вечером в Риге в мясоперерабатывающем цеху сети ресторанов Lido начался пожар. Он был локализован около полуночи, а полностью потушен в 3.57.

Пожар возник в двухэтажном производственном здании, где расположены склад ангарного типа, административные помещения и коптильный цех. Площадь возгорания составила 600 кв. м.

Галерея: Пожар в мясном цехе Lido