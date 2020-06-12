Пт, 12.06.2020
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  • Полиция ищет велосипедиста, участвовавшего в ДТП в Сауэ

Полиция ищет велосипедиста, участвовавшего в ДТП в Сауэ

Paikuselt virutati jalgratas Scott.

ФОТО: Urmas Luik

Сегодня около 14.40 произошло дорожно-транспортное происшествие в городе Сауэ, где в самокат, который ехал по дороге для безмоторного транспорта из Лаагри в направлении Сауэ, в районе дома на Куусехеки,50 сзади врезался неизвестный велосипедист, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Велосипедист покинул место происшествия сразу после столкновения.

Скорая помощь осмотрела на месте управлявшего самокатом 12-летнего ребенка, оказала ему первую помощь и отправила на домашнее лечение.

Полиция просит велосипедиста, который покинул место происшествия, или свидетелей происшествия позвонить по номеру 612 3000 (пн-пт 8.00-17.00) или отправить электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

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