Полиция ищет велосипедиста, участвовавшего в ДТП в Сауэ

Сегодня около 14.40 произошло дорожно-транспортное происшествие в городе Сауэ, где в самокат, который ехал по дороге для безмоторного транспорта из Лаагри в направлении Сауэ, в районе дома на Куусехеки,50 сзади врезался неизвестный велосипедист, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.