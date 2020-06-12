Глава полиции: чиновник мог изучить образ жизни Таррасте и не выдавать ему разрешение на оружие

Таррасте, который ранее наказывался в уголовном порядке, обратился за разрешением на оружие, когда истекло его предыдущее наказание с 2008 года. По словам Вахера, при выдаче Таррасте лицензии на оружие его прошлое и образ жизни не были приняты во внимание.

«Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что у нашего сотрудника была возможность изучить его образ жизни и не выдавать это разрешение на оружие», - сказал Вахер в радиопередаче.

«После того, как срок действия наказания истек, нет никаких препятствий для выдачи разрешения на оружие, но в то же время я не могу заглянуть в голову человека, проводившего ту процедуру, я не знаю, как он думает, я могу только сделать выводы из того, что я могу прочитать сегодня», - добавил он.

«И глядя на это свидетельство или материалы в досье, я утверждаю, что у нас не было такой ситуации, когда мы бы взвешивали - давать разрешение или нет, мы просто посмотрели в регистр наказаний и выдали», - сказал Вахер. По его словам, Департамент полиции и погранохраны инициировал процедуру пересмотра, чтобы выяснить, почему это произошло.

Генеральный директор добавил, что будет проверено прошлое всех 26 000 владельцев оружия: «Это большая работа, но необходимая. Нужно проанализировать, почему, как и каким образом мы выдаем лицензии на оружие», - сказал он.

Вахер говорит, что за долгие годы службы он убедился, что дело никогда не бывает в пистолете как таковом. "Нет, пистолет никогда не стреляет сам, - сказал он. - За пистолетом стоит человек".