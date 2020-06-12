Фото ⟩ Возле мызы Лагеди BMW cъехал в пруд

Незадолго до 18.00 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что у мызы Лагеди автомобиль съехал в воду.

По данным Спасательного департамента, люди успели выйти из машины, и никто не пострадал. По предварительным данным, пожилому человеку, который почувствовал себя плохо, потребовалась скорая помощь.