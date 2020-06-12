Пт, 12.06.2020
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Фото ⟩ Возле мызы Лагеди BMW cъехал в пруд

Foto sündmuspaigalt

ФОТО: Lugeja foto

Сегодня днем ​​возле мызы Лагеди автомобиль BMW cъехал в пруд. Полиция временно перекрыла движение, чтобы вытащить машину из воды, пишет Postimees.

Незадолго до 18.00 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что у мызы Лагеди автомобиль съехал в воду.

По данным Спасательного департамента, люди успели выйти из машины, и никто не пострадал. По предварительным данным, пожилому человеку, который почувствовал себя плохо, потребовалась скорая помощь.

По данным полиции, авария была вызвана проблемой со здоровьем у водителя.

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