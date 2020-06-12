В Финляндии вносятся важные изменения в закон о такси

Использование таксометра обязательно, если цена поездки основывается на расстоянии и времени в пути - такое положение содержится в правительственном проекте. В 2018 году после вступления в силу нового закона о такси, использование таксометров стало в Финляндии добровольным.

Обязательное использование таксометра объясняется, в числе прочего, тем, что без него в машине нет никакого кассового аппараты, которые собирал бы информацию для налоговой отчетности.

Также в будущем все такси должны быть снабжены огоньком для лучшей распознаваемости.