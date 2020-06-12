В Финляндии вносятся важные изменения в закон о такси

В Финляндии продвигается вперед работа над поправками в закон о таксоизвозе. В частности, решено, что во всех такси должны быть установлены таксометры, или другие приборы, которые собирают информацию для налоговых служб, пишет YLE.
Использование таксометра обязательно, если цена поездки основывается на расстоянии и времени в пути - такое положение содержится в правительственном проекте. В 2018 году после вступления в силу нового закона о такси, использование таксометров стало в Финляндии добровольным.
Обязательное использование таксометра объясняется, в числе прочего, тем, что без него в машине нет никакого кассового аппараты, которые собирал бы информацию для налоговой отчетности.
Также в будущем все такси должны быть снабжены огоньком для лучшей распознаваемости.
Кроме того, согласно предложению правительства, человек, желающий получить лицензию таксиста, обязан будет сдать экзамен и пройти курсы предпринимателей.