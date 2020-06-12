Пт, 12.06.2020
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  • Безработным разрешат подрабатывать, не снимаясь с учета. Но есть ограничения

Безработным разрешат подрабатывать, не снимаясь с учета. Но есть ограничения

Töötukassa avas internetikeskkonna, kus tööandjad saavad panna üles oma ajutised tööpakkumised ja tööd vajavad inimesed saavad kiiresti tööandjatega ühendust võtta ning tööd saada.

ФОТО: Sille Annuk

Комиссия Рийгикогу по социальным делам одобрила поправки к законопроекту, который в числе прочего позволяет безработным выполнять кратковременные работы, не будучи при этом снятым с учета, сообщает портал Rus.ERR.

Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об услугах и пособиях рынка труда и в Закон о страховании по безработице разрешит выполнять кратковременные работы безработным, состоящим на учете. 

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер отметил, что изначально законопроект предусматривал, что человек, находящийся на учете в качестве безработного, мог работать не более пяти календарных дней в месяц, но сегодня была одобрена поправка, согласно которой работать можно будет восемь календарных дней - она должна вступить в силу уже в сентябре.

Мёльдер отметил, что человек, находясь на учете в качестве безработного, может временно работать не более 12 календарных месяцев в течение 24 месяцев, а плата за выполнение конкретных краткосрочных работ в конкретный календарный месяц не должна превышать 40% от установленной в этом году ставки минимальной заработной платы: в этом году она составляет 584 евро, а 40% от нее - 233 евро.

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