Безработным разрешат подрабатывать, не снимаясь с учета. Но есть ограничения

Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об услугах и пособиях рынка труда и в Закон о страховании по безработице разрешит выполнять кратковременные работы безработным, состоящим на учете.

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер отметил, что изначально законопроект предусматривал, что человек, находящийся на учете в качестве безработного, мог работать не более пяти календарных дней в месяц, но сегодня была одобрена поправка, согласно которой работать можно будет восемь календарных дней - она должна вступить в силу уже в сентябре.