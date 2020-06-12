Поставщик курьерских услуг Wolt планирует выйти на биржу

Исполнительный директор Wolt в странах Балтии Лийз Ристал сказала, что компания в ближайшие годы может выйти на биржу, пишет ERR.
Отвечая на вопрос журналиста, может ли выход на биржу состояться в ближайшие три года, сказала: "Надеемся, что да. Мы между собой шутим, что до 40 лет надо выйти на биржу".
Ристал уже прошлым летом говорила, что Wolt мог бы совершить IPO в течение следующих пяти лет.
Wolt предлагает курьерские услуги при доставке еды. По словам Ристал, эстонский бизнес Wolt приносит прибыль.