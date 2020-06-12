Пт, 12.06.2020
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Поставщик курьерских услуг Wolt планирует выйти на биржу

Wolt mobiili rakendus.

ФОТО: Sander Ilvest

Исполнительный директор Wolt в странах Балтии Лийз Ристал сказала, что компания в ближайшие годы может выйти на биржу, пишет ERR.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли выход на биржу состояться в ближайшие три года, сказала: "Надеемся, что да. Мы между собой шутим, что до 40 лет надо выйти на биржу".

Ристал уже прошлым летом говорила, что Wolt мог бы совершить IPO в течение следующих пяти лет.

Wolt предлагает курьерские услуги при доставке еды. По словам Ристал, эстонский бизнес Wolt приносит прибыль.

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