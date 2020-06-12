Юхасте и Кюннап: обещаем сотрудничать с прокуратурой по поводу истории с 50 000 евро

Тартуская предпринимательница Яана-Хелен Юхасте, пожертвовавшая Центристской партии 50 000 евро и Мартин Кюннап, которому принадлежали деньги, в пятницу вечером направили СМИ в Эстонии заявление, в котором пообещали сотрудничать с прокуратурой в процессе выяснения обстоятельств пожертвования.
В соответствии с заявлением, Мартин Кюннап хотел переводом этих денег хотя бы частично компенсировать тот урон, который он нанес ребенку и матери ребенка своим выбором в этой жизни, в свою очередь Яана-Хелен Юхасте хотела сделать дорогостоящий щелчок по носу отцу, который не участвовал в воспитании их ребенка.
«Это не самое захватывающее и не самое интригующее разъяснение, но мы заверяем, что это и есть суть дела», - заверили они.
По словам Юхасте и Кюннапа, в связи с этой суммой в 50 000 евро им скрывать нечего.