Юхасте и Кюннап: обещаем сотрудничать с прокуратурой по поводу истории с 50 000 евро

В соответствии с заявлением, Мартин Кюннап хотел переводом этих денег хотя бы частично компенсировать тот урон, который он нанес ребенку и матери ребенка своим выбором в этой жизни, в свою очередь Яана-Хелен Юхасте хотела сделать дорогостоящий щелчок по носу отцу, который не участвовал в воспитании их ребенка.