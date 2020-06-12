В архитектурном конкурсе нового здания яхт-клуба "Калев" победил архитектор-яхтсмен

Крупнейший яхт-клуб Эстонии, действующий в Пирита, нуждается в дополнительных площадях для работы по организации парусного спорта, и чтобы найти подходящего проектировщика для нового здания порта, клуб объявил зимой архитектурный конкурс. К участию были приглашены пять архитектурных бюро, во всех из которых работают яхтсмены и члены яхт-клуба Kalev.

"Представленные работы были содержательными. Архитекторы, которые сами яхтсмены, знают, каким должен быть яхт-клуб - второй дом яхтсмена», - прокомментировал Лаури Курвитс, член жюри и глава яхт-клуба Kalev. В состав жюри вошли также коммодор яхт-клуба Калев Ваппер и архитекторы Инга Раукас и Пеэтер Лоо.

По словам Курвитса, было нелегко выбирать между работами, но в итоге было выбрано решение, представленное под ключевым словом «Kompleks» архитектором и соло-яхтсменом Юларом Марком из архитектурного бюро Mark.