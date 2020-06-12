Украина официально получила статус партнера расширенных возможностей НАТО

О том, что Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО, сообщил в своем Twitter глава МИДа страны Дмитрий Кулеба.

«Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в альянсе, благодаря которым это решение стало возможным», — написал он.

Украина получит расширенный доступ к программам и учениям НАТО, а также более широкому обмену информацией, говорится в заявлении Североатлантического альянса. По словам официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, решение «признает значительный вклад Украины в миссии НАТО».

Как сообщает ZN.ua со ссылкой на источники, решение присоединения Украины к программе НАТО было принято по так называемой процедуре умолчания. Ранее предполагалось, что его вынесут на заседании министров обороны стран-членов альянса в июне или октябре.