Супруги, выдававшие поддельные документы о прохождении водительских курсов, пошли на сделку с правосудием

Прокурор Кюллике Каск объяснила, что OÜ Rolla предлагало обучение водителей автотранспортных средств, включая профессиональную подготовку водителей автобусов, грузовиков и такси. Члены правления образовательного учреждения, обеспечивающего профессиональную подготовку, выполняли общественную функцию и поэтому были должностными лицами. Согласно обвинению, в 2017 году чета Вялисте выдавала сертификаты на прохождение обязательных курсов за деньги, хотя на самом деле водители не участвовали в этих тренингах и не сдавали экзамен.

Таким образом, прокуратура вменяет OÜ Rolla как юридическому лици членам его правления Ааре и Анне Вялисте как должностным лицам в вину подделку документа, выдачу поддельного документа и неоднократное принятие имущества в обмен на использование служебного положения. Согласно обвинению, в апреле-июле 2017 года OÜ Rolla получило в общей сложности 11 585 евро в виде взяток от водителей, которые должны были участвовать в обучении, или их работодателей.

Суд приговорил Ааре Вялисте к двум годам лишения свободы, из которых вычитается срок его предварительного заключения, то есть два дня. Приговор не будет полностью исполнен, если мужчина не совершит умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.

Анне Вялисте была приговорена к одному году и шести месяцам лишения свободы, из которого вычитается день, когда она находилась в предварительном заключении. Суд не исполнит приговор в полном объеме, если женщина не совершит умышленное преступление в течение испытательного срока в один год и шесть месяцев.

Суд наложил на OÜ Rolla денежный штраф в размере 15 000 евро, из которых 3000 евро должны быть выплачены немедленно. Оставшаяся часть финансового взыскания не будет применена судом, если частная компания с ограниченной ответственностью не совершит умышленное преступление в течение годичного испытательного срока.

Ааре Вялисте не пожелал комментировать приговор.

За год до проведения расследования обучение на водителей автобусов, такси и грузовиков в OÜ Rolla прошли 676 человек. Число тех, кто закончил там профессиональную подготовку водителей грузовиков - 613 - было самым большим в Эстонии, составив одну седьмую часть от всех тех, кто сдал экзамен на этот тип обучения.