Крупнейшие очаги Covid-19 сейчас находятся в Ида-Вирумаа

В среднем заболевший Covid-19 в Эстонии находился на больничном лечении 13 дней. Дольше всего, то есть в среднем 32 дня, в больнице провели пациенты в возрасте от 75 до 79 лет. За ними следуют пациенты в возрастной группе от 40 до 44 лет, которые в среднем находились в больнице 27 дней. На данный момент из больницы выписаны 357 человек. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

Самые большие очаги Covid-19 сейчас в Ида-Вирумаа, где заразились 13 человек. В крупнейшем в Нарве очаге заболевания пятеро зараженных, речь идет о заражении в кругу семьи и знакомых. Еще один крупный очаг находится в Харьюмаа в Йыэляхтме, где на пищевом предприятии Lunden Food заболели 13 человек.

По регионам наибольшее количество случаев заражения сейчас в Пыхьяском регионе, где в Таллинне зарегистрировано 57 случаев заболевания и под надзором находится 191 человек. За Таллинном следует Харьюмаа, где обнаружено 37 заболевших и 138 человек находятся под надзором. В Рапламаа зарегистрирован один случай заражения и 14 человек под надзором.

Далее следует Идаский регион, где зарегистрировано 26 заболевших и под надзором находятся 223 человека.

Меньше всего зараженных сейчас в Ляэнеском и Лыйнаском регионах, где всего зарегистрировано трое заболевших. Один из них живет в Вырумаа и двое в Тарту, под надзором 12 человек.

В Ляэнеском регионе следят за семерыми.