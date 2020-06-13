Фото ⟩ Вторая за день! В Риге еще одна машина провалилась под асфальт

Галерея: Провалившийся автомобиль в Шампетерисе-Плескодале

В образовавшуюся в асфальте яму провалился легковой автомобиль марки Nissan.

Как сообщает портал Mixnews со ссылкой на жену водителя пострадавшего автомобиля, мужчина разворачивался, когда асфальт под ним провалился. Известно, что он самостоятельно выбрался из автомобиля.

Представитель Пожарно-спасательной службы Латвии Агрита Витола подтвердила LETA, что такой вызов был получен - спасатели вытянули машину из ямы и оградили территорию. Пострадавших нет.

Напомним, в пятницу днем, около 12:51 был получен вызов на улицу Эбельмуйжас в Риге, где в образовавшуюся в асфальте яму также провалился автомобиль. Находившиеся в транспортном средстве люди выбрались из него своими силами, в результате происшествия никто не пострадал. Спасатели вытащили авто из ямы.