В мае в Эстонии родились 1050 детей: смотрите, какие имена были самыми популярными

Министр народонаселения Рийна Солман, комментируя рождение тройняшек, сказала, что это, несомненно, тройное счастье и для семьи, и для общества, и одновременно повышенные обязательства и большая ответственность. «Когда я посещаю семьи, в которых произошло такое замечательное событие, я вижу, что они нуждаются в большой поддержке, в том числе материальной. Жилье, транспорт, да и самые элементарные будничные вещи в должном объеме обеспечить труднее. Радуясь рождению тройняшек, мы должны не только в ладоши хлопать, но и помочь семье, ставшей в одночасье многодетной, приспособиться к новым условиям и потребностям. Для этого я предложила автопособие, чтобы большая семья могла передвигаться без помех,» - подчеркнула Солман.

В мае в Таллинне зарегистрировано 396 рождений, в Харьюмаа – 145, на Хийумаа – 4, в Ида-Вирумаа – 64, Йыгевамаа – 20, Ярвамаа – 28, Ляэнемаа – 23, Ляэне-Вирумаа – 32, Пылвамаа – 17, Пярнумаа – 71, Рапламаа – 23, Сааремаа – 20, Тартумаа – 130, Валгамаа – 19, Вильяндимаа – 41 и в Вырумаа – 17.

В мае девочек чаще всего называли такими именами, как Марта (9), София (7), Эмили, Мелисса и Миа (по 6). Самые популярные имена для мальчиков: Оливер (14), Себастьян (10), Артем и Расмус (по 9).

В прошлом месяце было зарегистрировано 277 браков, из них 50 – нотариусами, и 17 – священниками. А также 115 разводов, в том числе 48 расторжений брака оформлено у нотариусов. В мае зарегистрированы 1293 смерти.

Новое имя присвоено 117 просителям (80 женщинам и 37 мужчинам), из них 22 получили новое имя, 87 – новую фамилию, а 8 человек – и новое имя, и новую фамилию.