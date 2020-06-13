Один из самых влиятельных лидеров преступного мира Эстонии может досрочно выйти из тюрьмы

Семилетний срок наказания за руководство организованной преступной группировкой для 57-летнего Ассара Паулуса начавшийся 14 апреля 2014 года, официально должен завершиться 14 апреля 2021 года.

Центральная криминальная полиция задержала Паулуса по подозрению в совершении преступлений 14 апреля 2014 года и на следующий день его по ходатайству Госпрокуратуры и по разрешению суда взяли под стражу.

Харьюский уездный суд 7 сентября 2016 года приговорил к семи годам тюрьмы обвиненного в руководстве мафиозной группировкой Ассара Паулуса, также вынес приговор связанным с ним двум фирмам и 11 частным лицам.

В ноябре 2016 года Вируский уездный суд признал Паулуса виновным в финансировании Ида-Вируской преступной группировки, сбывавшей наркотики и приговорил его к шести годам тюрьмы, но признал при этом, что ранее вынесенный приговор Харьюского уездного суда о семи годах лишения свободы покрывает новый приговор.