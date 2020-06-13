Сб, 13.06.2020
Пришло время Эстонии и другим европейским странам восстановить свободное передвижение и открыть границы. Урмас Паэт
  • Rus.Postimees.ee
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  • Жители Эстонии могут въезжать в Финляндию и Польшу без самоизоляции

Жители Эстонии могут въезжать в Финляндию и Польшу без самоизоляции

Польская граница. Фото иллюстративное.

ФОТО: GABRIELA BACZYNSKA/REUTERS

Жители Латвии, Литвы и Эстонии смогут въезжать в Финляндию и Польшу, не соблюдая 14-дневную самоизоляцию, сообщил агентству BNS министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

В Польшу без необходимости соблюдать двухнедельную самоизоляцию можно отправляться уже с 13 июня, когда Польша отменит пограничный контроль, а в Финляндию - с 15 июня.

В первой половине июня верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС порекомендует странам-участницам блока открыть свои внешние границы для путешественников из не входящих в ЕС стран начиная с 1 июля.

Ринкевич подчеркнул, что это рекомендация, а не обязанность, и Латвия в своих решениях будет руководствоваться эпидемиологической ситуацией.

"Пока мы не готовы говорить об открытии границ с такими странами, где уровень заболеваемости существенно выше, чем в Европе или Балтийском регионе", - подчеркнул министр, выразив надежду на то, что ситуация постепенно улучшится.

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