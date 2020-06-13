Резкое подорожание: цены на топливо в странах Балтии растут

В Таллинне на АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 1,7% - до 1,199 евро за литр, а цена на дизельное горючее не изменилась и составила 0,999 евро за литр.

В Риге цены на бензин 95-й марки выросли на 0,9% - до 1,084 евро за литр, на дизельное горючее - на 1,5% до 0,999 евро за литр.

В Вильнюсе цены на бензин 95-й марки выросли на 4,6% - до 1,003 евро за литр, на дизельное горючее - на 2,8% до 0,893 евро за литр.