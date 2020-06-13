Нападение в дачном районе: собака накинулась на супружескую пару

В то время, когда Прийт Маранди был в отделении экстренной медицинской помощи Вильяндиской больницы, где ему зашивали рану, Анне Маранди перед больнице рассказала Sakala о случившемся.

«Около 11 часов как обычно пошли за газетами, поскольку в этом время можно быть уверенными, что они на месте, - рассказывает она. - Возвращаясь от почтового ящика к дому, мы беседовали, как вдруг услышали рычание и увидели приближающуюся к нам собаку. Это было ужасно».

По словам Анне Маранди, собака направилась в сторону мужа и в качестве защитного рефлекса он выставил перед собой руку. «Прийт сказал, что у него возникло чувство, что собака накинется на него, и поэтому он выставил перед собой руку. Потом вышел хозяин собаки и оттолкнул ее».

Затем собака направилась в сторону Анне Маранди, но владельцу удалось ее отогнать.

Владелец сказал паре, что он хотел выпустить собаку из вольера и, как обычно, посадить на цепь, но пес ускользнул.

«Я разозлилась, что хозяин не поймал собаку. Он просто оттолкнул ее и она побежала дальше. Сказала сердито, чтобы он ее запер. Он нам сказал, что не может поверить, что его собака так себя повела», - рассказывает Маранди.

По ее словам, эта собака уже и раньше доставляла беспокойство, поскольку в дневное время она часто на цепи, которая простирается за пределы ворот до проезжей части.

Прийт Маранди говорит, что, проходя мимо этого дома, каждый раз он переходит на другую сторону дороги. «Она всегда с рычанием выбегает на дорогу. До этого я особо не обращал на это внимания, но всегда пугался».

Анне Маранди говорит, что несколько раз раньше уже видела бегающую свободно собаку, но она ничего не делала. Также Анне не слышала, чтобы собака раньше на кого-то нападала.

«Пришлось сказать владельцу, чтобы он не прикреплял цепь к воротам. Пусть собака будет в своем вольере, чтобы она не мешала людям. Возьми и прогуляйся с собакой — лес тут есть», - говорит Анне Маранди и добавляет, что в дачном кооперативе особенно летом много детей, которые катаются на велосипедах. «Когда мимо проходим, она сердито лает и дергается. Иногда мои дети так злятся, когда она на длинной цепи и выпрыгивает прямо перед машиной. Она так сильно пугает!»

Прийту Маранди в больнице сделали укол и наложили на рану два шва. «Теперь надо пять дней принимать антибиотики».

Из больницы семейство Маранди отправилось в полицию, чтобы написать заявление в связи с нападением собаки.

Владелец собаки Владимир Тимощук сказал, что утром выпустил ее из вольера, а когда пытался посадить на цепь, она ускользнула. Он сказал, что обычно привязывает собаку к столбу у забора, когда хорошая погода, и цепь действительно простирается до дороги. «До этого она не нападала ни на одного человека», - заверил он.

Тимощук сказал, что чувствует себя виноватым в случившемся, и пообещал, что больше не позволит собаке удрать. Также он не будет ее привязывать к забору, а будет держать только в специальном загоне.

«Думал, что людей тут нет и ничего страшного не будет, если собака побегает. Но случилось так, что люди здесь были. Не ожидал, что подобное произойдет», - сказал Тимощук.

Но он признал, что пятничное происшествие было не первым связанным с четырехлетней собакой смешанной породы по кличке Дик неприятным инцидентом. Некоторое время напали на соседскую собаку и в этом обвинили его собаку. Как сказал Тимощук Sakala, он оплатил лечение соседской собаки и не стал спорить, хотя уверен, что его собака не причастна к этому.