Европейское агентство по окружающей среды дало самую низкую оценку пляжу на Штромке

Качество воды для купания в Европе, как правило, очень хорошее, но, к сожалению, Эстония занимает одно из последних мест в общеевропейском рейтинге по качеству воды для купания, составленному Европейским агентством по окружающей среде и Европейской комиссией. Самую низкую оценку получили три пляжа в Эстонии - Вана-Пярну и Раэкюла в Пярну и Штромка в Таллинне, передает Rus.ERR.