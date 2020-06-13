Сб, 13.06.2020
Пришло время Эстонии и другим европейским странам восстановить свободное передвижение и открыть границы. Урмас Паэт
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  • Европейское агентство по окружающей среды дало самую низкую оценку пляжу на Штромке
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Европейское агентство по окружающей среды дало самую низкую оценку пляжу на Штромке

Штромка.

ФОТО: Sander Ilvest

Качество воды для купания в Европе, как правило, очень хорошее, но, к сожалению, Эстония занимает одно из последних мест в общеевропейском рейтинге по качеству воды для купания, составленному Европейским агентством по окружающей среде и Европейской комиссией. Самую низкую оценку получили три пляжа в Эстонии - Вана-Пярну и Раэкюла в Пярну и Штромка в Таллинне, передает Rus.ERR.

Согласно обзору Европейского агентства по окружающей среде чистоты воды для купания, почти 85% европейских мест для купания могут похвастаться сверхчистой водой. Обзор затронул 22 295 мест для купания.

За последние 40 лет качество воды для купания в Европе значительно улучшилось.

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